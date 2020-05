Científico afirma que el coronavirus está reduciendo su fuerza

Giuseppe Remuzzi, director del Instituto de Investigaciones Farmacológicas de Milán, Italia, Mario Negri, quien es uno de los mayores referentes del país en el tema, asegura que el SARS-CoV-2 presenta una reducción de su carga viral.

En una entrevista con el medio Corriere della Sera dijo que el coronavirus parece estar apagándose solo.

“Hemos pasado de 80-120 admisiones al día, todas con grandes dificultades respiratorias, a cero nuevas internaciones para el Covid-19 en los hospitales”, señaló.

Negri explicó que “la forma en que se manifiesta el virus ha cambiado y podríamos estar viendo una reducción de la carga viral. Cuando está muy alta, la enfermedad suele ser grave. Ahora ya no sucede, no como antes, al menos. Hasta el punto de que los estudios italianos sobre las drogas para combatir el virus están en dificultades porque ya no hay enfermos”, manifestó.

“Ahora el virus se detiene en el tracto respiratorio superior, y ya no llega a los alvéolos pulmonares, lo que causaba el desastre que hemos visto en los últimos meses. Es probable que esto se deba a una menor carga viral”, detalló.

"En algún momento, las epidemias se agotan, como sucedió con el Sars. No sé por qué, y esa es una respuesta honesta. Nadie lo sabe. Sobre el fin de los virus, vacunas aparte, solo hay teorías, y ninguna explicación científicamente probada”, agregó.

También advirtió que si bien “el virus mata menos, hay otro tipo de persona enferma, la que está en casa con una enfermedad que se ha vuelto persistente e impredecible, alternando los síntomas respiratorios con otros como la fragilidad de los huesos, la pérdida del olfato y el gusto, los estados de fiebre fluctuantes".

Por ello, el especialista explicó que el nuevo desafío de los sistemas de salud será la gestión y el cuidado de toda esta población que no está hospitalizada, pero que no están curadas.

En conclusión, para Negri, al menos en el caso de Italia, el coronavirus “está perdiendo fuerza” y “ya no tiene el poder destructivo” que tenía.

