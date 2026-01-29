Científicos españoles consiguen eliminar completamente el cáncer de páncreas

-

Un estudio liderado por el doctor Mariano Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de España, desarrolló una terapia efectiva para combatir el cáncer de páncreas.

El tratamiento consiste en una triple combinación de fármacos que elimina por completo los tumores de páncreas en modelos animales, sin efectos secundarios y con gran durabilidad en el tiempo. Los tres compuestos tienen como objetivo evitar que las células tumorales crezcan.

Los 3 medicamentos son: uno selectivo contra el oncogén KRAS (principal motor del cáncer de páncreas) y dos selectivos frente a EGFR y STAT3 (proteínas clave implicadas en las señales que desembocan en estos tumores).

Mariano Barbacid presenta su investigación junto a pacientes de cáncer de Páncreas. (Foto: X)

El resultado fue publicado en la revista PNAS y presentado en la Fundación CRIS Contra el Cáncer, entidad de referencia en la investigación oncológica y hematológica.

Distintos modelos de ratón estuvieron más de 200 días sin tratamiento, estos animales continuaban libres de enfermedad y sin presentar toxicidad asociada a la terapia.

"Por primera vez hemos conseguido una respuesta completa, duradera y con baja toxicidad frente al cáncer de páncreas en modelos experimentales. Estos resultados indican que una estrategia racional de terapias combinadas puede cambiar el rumbo de este tumor", dijo Barbacid.

Uno de los cánceres más agresivos

El adenocarcinoma ductal de páncreas (ADP) es uno de los tumores más agresivos y complicados. Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en España se diagnostican más de 10.000 casos al año y la tasa de mortalidad es muy elevada, solo del 8 al 10% de los pacientes sobreviven cinco años después del diagnóstico. Tras el resultado inicia el ensayo clínico, por ello buscan financiamiento.

