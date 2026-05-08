Percance vial deja una persona fallecida en Santa Catarina Pinula

Por ahora se desconoce la causa de muerte de la víctima.
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Durante la mañana de este viernes 8 de mayo se reportó que una persona quedó sin vida en la cinta asfáltica.
Conductores que transitaban por el kilómetro 13.5 de la carretera a El Salvador en jurisdicción de Santa Catarina Pinula con dirección a Oriente se encontraron con el cuerpo tendido en la cinta asfáltica.
Hasta ahora no se han determinado las causas del fallecimiento, por lo que se agentes de la Policía Nacional Civil y de la PMT del municipio acordonaron el área y coordinan el tránsito.
Tras el hallazgo se espera la llegada de las autoridades correspondientes para realizar las investigaciones y diligencias de ley.