"Nadie es un robot": Sinner se defiende tras caer en Roland Garros

-

"Nadie es un robot, no tenía energía hoy. Es una cosa que puede pasar", afirmó el número uno del tenis mundial, Jannik Sinner, después de su derrota en cinco sets ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, este jueves en la segunda ronda de Roland Garros.

TE PUEDE INTERESAR: Nole vuelve a ceder un set, pero se mete en la tercera ronda de Roland Garros

"Tuve dificultades. Me sentía mal, la cabeza me daba vueltas", añadió la estrella italiana, que era el gran favorito del torneo en ausencia del lesionado Carlos Alcaraz y que ahora deja el panorama muy abierto.

El italiano Jannik Sinner reacciona durante una pausa en su partido individual masculino contra el argentino Juan Manuel Cerundolo en la quinta jornada del torneo de tenis Roland Garros, en la cancha Philippe-Chatrier. (Foto: AFP)

Con 24 años, Sinner no quiso achacar directamente su bajón de forma al fuerte calor de París, en un partido jugado a primera hora de la tarde y donde comenzó muy bien antes de venirse abajo físicamente, por 6-3, 6-2, 5-7, 1-6 y 1-6.

"Me desperté esta mañana, no me sentía muy bien e intenté hacer los puntos muy cortos. Además, al principio estaba pegando muy limpio, muy bien, y luego simplemente choqué contra la pared, y eso fue todo", añadió un Sinner resignado.

SINNER FUERA EN SEGUNDA RONDA ❌



Cayó ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo pic.twitter.com/ynC5R5xHmY — Playdoit México (@playdoitmexico) May 28, 2026

El año pasado, Sinner protagonizó una final apoteósica en Roland Garros, en la que rozó la victoria antes de ver cómo su rival Alcaraz le remontaba de forma espectacular.

Con títulos este año en los tres Masters 1000 de la gira europea sobre tierra batida (Montecarlo, Madrid, Roma), Sinner se presentaba como el hombre a batir.