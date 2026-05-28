ExpoMuni Vivienda 2026 abre espacio para buscar tu nuevo hogar

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Las familias guatemaltecas que buscan adquirir una vivienda podrán conocer distintas alternativas durante la ExpoMuni Vivienda 2026, una actividad organizada por la Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano (EMVDU) de la Municipalidad de Guatemala.

La exposición se realizará el viernes 29 de mayo al domingo 31 en la Plaza Central de la zona 1 capitalina, en horario de 9:00 de la mañana a 17:00 horas.

(Fotografía cortesía: ExpoMuni Vivienda)

El espacio reunirá a desarrolladores inmobiliarios, entidades financieras, constructoras y mueblerías para presentar opciones relacionadas con vivienda, financiamiento y equipamiento para el hogar.

Durante los tres días, los asistentes podrán encontrar más de 2 mil opciones de vivienda ubicadas en distintos sectores cercanos a transporte público, comercios y servicios esenciales.

Además, se ofrecerán alternativas de financiamiento con entidades bancarias que cuentan con el respaldo del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA), permitiendo a los interesados conocer distintos esquemas de pago y acceso a créditos.

Según la Municipalidad de Guatemala, la ExpoMuni Vivienda 2026 forma parte de las acciones que impulsan proyectos de vivienda prioritaria y acceso a opciones habitacionales para las familias guatemaltecas.

(Fotografía cortesía: ExpoMuni Vivienda)

La actividad también busca acercar a los asistentes a proyectos de viviendas de dos y tres habitaciones, así como brindar información sobre procesos de compra y formación de patrimonio familiar.

Las personas interesadas en recibir más información pueden comunicarse al 2285-8370 o registrarse en el formulario Interés de adquirir vivienda del Programa Municipal.