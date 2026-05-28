Juzgado suspende audiencia del segundo caso en contra de José Rubén Zamora

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Nuevamente, se suspendió la audiencia de etapa intermedia contra el periodista José Rubén Zamora, quien es señalado en un segundo caso de uso de documentos falsificados y conspiración para la obstrucción de justicia.

OTRAS NOTICIAS: Reprograman audiencia prevista en un segundo caso contra José Rubén Zamora

El Juzgado Segundo Penal, a cargo del juez José Maximino Morales, suspendió por segunda ocasión la audiencia de etapa intermedia señalada para este día, en el proceso penal contra el periodista José Rubén Zamora.

Al igual que el pasado 29 de abril, dicha audiencia fue suspendida porque aún se encuentra pendiente de resolver una recusación que fue planteada en el 2024 al juez Erick García que otorgó libertad a Zamora.

La recusación planteada contra el juez García fue presentada por la Fundación Contra el Terrorismo, dirigida por Ricardo Méndez Ruíz.

En la carpeta judicial que conoce Morales, el periodista es señalado de uso de documentos falsificados y conspiración para la obstrucción de la justicia.

Sobre este caso

Este es el segundo caso contra Zamora, en donde la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), lo acusa de obstrucción a la justicia, pues lo señala de participar en una presunta conspiración para obstruir una investigación relacionada a presunto lavado de dinero.

A su salida del juzgado, el pasado 29 de abril, el periodista arremetió contra la Sala Tercera y dijo que lo que más preocupa es que el caso contra los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclan, que también fue conocido por dicha sala.