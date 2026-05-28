Conoce a Kelvin, el joven de 16 años que revoluciona la guitarra clásica en Guatemala

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Josh Tojín Santos, conocido artísticamente como Kelvin, es un joven de 16 años que revoluciona la escena musical con 'The Josh Guitars'. El talentoso músico guatemalteco destaca en la guitarra clásica y se prepara para el Concurso Internacional de Guitarra Alhambra CIGA 2026

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Con 16 años, Josh Tojín Santos ya tiene claro que la música será el camino que quiere recorrer. Entre estudios, ensayos y composiciones, el joven guatemalteco impulsa The Josh Guitars, un proyecto artístico que mezcla la guitarra clásica, la música instrumental y una propuesta inspirada en lo vintage y lo acústico.

Para Kelvin, el nombre artístico de Tojín, el proyecto nació como una forma de expresar su identidad artística y compartir aquello que más lo apasiona: la capacidad de la música para transmitir emociones sin necesidad de palabras.

"Lo que me enamoró de la guitarra clásica fue cómo puede contar historias solo con el sonido de sus cuerdas", comentó.

La música instrumental se ha convertido en el principal medio de expresión del joven artista. (Foto: Cortesía)

El joven músico asegura que la música instrumental le permitió encontrar una conexión profunda con sentimientos como la paz, la nostalgia y la esperanza.

Su propuesta artística busca combinar la elegancia de la música clásica con la autenticidad del bluegrass, creando un estilo que define como cálido, nostálgico y honesto.

Actualmente, Kelvin se prepara para participar en el Concurso Internacional de Guitarra Alhambra CIGA 2026, uno de los retos más importantes de su formación musical y una oportunidad que considera clave para representar a Guatemala a nivel internacional.

El joven músico trabaja en el desarrollo de una identidad artística propia. (Foto: Cortesía)

"Quiero demostrar que con disciplina, constancia y pasión los sueños pueden llegar muy lejos", expresó.

El joven también recuerda como una experiencia importante su participación en el Festival Internacional La Centro de "Querido Arte", evento que fortaleció su confianza y le hizo creer que el arte puede abrir puertas más allá de las fronteras.

Disciplina

Kelvin reconoce que uno de sus mayores desafíos ha sido equilibrar sus estudios, la formación musical y el crecimiento de su proyecto artístico. Sin embargo, asegura que cada obstáculo le ha enseñado que la edad no define el talento ni la capacidad de trabajar por una meta.

The Josh Guitars busca transmitir emociones a través de la música instrumental. (Foto: Cortesía)

A largo plazo, sueña con convertir The Josh Guitars en una marca reconocida internacionalmente dentro del mundo de la música y los instrumentos, inspirándose en compañías como Fender Musical Instruments Corporation, C. F. Martin & Company y Taylor Guitars.

El joven músico agradece especialmente el apoyo de su madre, de su maestro Julio García y de su iglesia, a quienes considera parte fundamental de este proceso artístico y personal.

"Cuando el talento se une con el amor, la disciplina y la fe, los sueños dejan de ser imposibles", afirmó Kelvin, quien continúa construyendo paso a paso su sueño de llevar la guitarra clásica guatemalteca a nuevos escenarios.