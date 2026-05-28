Alertan de una triple colisión en carretera a El Salvador

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Provial alertó que el accidente obstaculizó el carril derecho de esta vía.

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Durante esta mañana, Provial informó sobre un percance vial en el que se vieron involucrados tres vehículos en la carretera que conduce a El Salvador.

El hecho de tránsito se registró en el kilómetro 29 de la ruta a El Salvador en jurisdicción de Fraijanes.

La triple colisión ocasionó daños materiales y obstruyó el carril derecho en ambos sentidos.

Provial atiende hecho de tránsito en el km 29 de la ruta a El Salvador [CA-1 Oriente], jurisdicción de Fraijanes, Guatemala. Triple colisión ocasiona solo daños materiales y obstruye el carril derecho en ambos sentidos. @GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/BZ7Tln6J2E — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) May 28, 2026

En otro caso:

Durante la madrugada de este jueves 28 de mayo, un cabezal colisionó contra un poste y un árbol, obstruyendo el paso en el Anillo Periférico y 21 calle, de la zona 7 capitalina.

Tras varias horas se coordinó con una grúa para retirar el transporte y al equipo de "Limpia y Verde" para retirar escombros ocasionados durante el percance.