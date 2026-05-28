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Alertan de una triple colisión en carretera a El Salvador

  • Por Reychel Méndez
28 de mayo de 2026, 10:31
Provial agiliza el paso vehicular tras el triple accidente. (Foto: Captura de video)

Provial agiliza el paso vehicular tras el triple accidente. (Foto: Captura de video)

Provial alertó que el accidente obstaculizó el carril derecho de esta vía.

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Durante esta mañana, Provial informó sobre un percance vial en el que se vieron involucrados tres vehículos en la carretera que conduce a El Salvador.

El hecho de tránsito se registró en el kilómetro 29 de la ruta a El Salvador en jurisdicción de Fraijanes.

La triple colisión ocasionó daños materiales y obstruyó el carril derecho en ambos sentidos.

En otro caso: 

Durante la madrugada de este jueves 28 de mayo, un cabezal colisionó contra un poste y un árbol, obstruyendo el paso en el Anillo Periférico y 21 calle, de la zona 7 capitalina.

Tras varias horas se coordinó con una grúa para retirar el transporte y al equipo de "Limpia y Verde" para retirar escombros ocasionados durante el percance.

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