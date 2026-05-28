Guatemala continúa su preparación para enfrentar a Ecuador y República Checa

La Azul y Blanco continúa con su preparación de cara a los amistosos internacionales de la próxima fecha FIFA frente a República Checa y Ecuador.
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El combinado dirigido por Luis Fernando Tena trabajó este miércoles en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), afinando detalles para los encuentros programados el 4 y 7 de junio, respectivamente.
Dentro del grupo convocado destacan varios futbolistas que recientemente se coronaron campeones del Torneo Clausura con Municipal, entre ellos José Morales, Nicolás Samayoa, Jonathan Franco, Rudy Muñoz, Jefry Bantes y John Méndez.
Otro de los nombres que llamó la atención fue el del legionario Matt Evans. El mediocampista recibió permiso por parte de LAFC 2 para integrarse a la concentración y ya trabaja bajo las órdenes del cuerpo técnico de la Sele.
Guatemala utilizará estos compromisos como parte de su preparación internacional frente a selecciones que estarán presentes en la próxima Copa del Mundo.