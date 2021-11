"Es cierto, estuve con tu marido": la China Suárez a Wanda Nara

La periodista Paula Varela relató en el programa "Intrusos" que la propia Wanda Nara fue quien llamó por teléfono a la China Suárez, quien le confirmó que hubo un encuentro con el futbolista del PSG en París.

Wanda Nara se comunicó con la China Suárez y esta le indicó: "Es cierto, estuve con tu marido". Sin embargo, le habría negado que hubiesen tenido una relación íntima. "Quédate tranquila porque no llegamos a consumar porque Mauro no pudo...", aseguró la panelista de espectáculos.

Esta conversación entre Wanda y la China se habría dado días después del escándalo que generó por algunos días la separación con Mauro Icardí. Esta situación se dio a conocer a través de las redes sociales por la propia Wanda, cuando ella misma expresó: "Otra familia que te cargaste por zorra".

Testigo

Por su parte, Yanina Latorre relató que habló con uno de los "encubridores" de Icardí que fue testigo del encuentro con la China Suárez.

“Hace unos días vengo hablando con un petisero que estuvo de alguna forma encubriendo a Icardi y me contó que cuando se encontraron en el lujoso hotel de París, la China y Mauro sólo se llegaron a dar un apasionado beso ya que él estaba con unas líneas de fiebre y no quería contagiarla de nada”, aseguró.

“Repito, está es información que me llega, no sé si Wanda está al tanto de esto, pero el petisero me asegura que se encontraron se besaron y él después se terminó yendo porque tenía fiebre”, aseguró la panelista.

También ratificó que el jugador fue quien pagó el pasaje a la actriz.

Otros futbolistas



Este escándalo podría alcanzar a otros protagonistas, puesto que según los programas de espectáculos hay otros futbolistas que habrían intercambiado chats e imágenes íntimas con la China, cuatro de ellos aparentemente pertenecen a la selección argentina.

“Hay cuatro botineras, que no voy a decir los nombres... Uno ya fue mencionado. Su mujer ya estaría sola en Puerto Madero, cerró su Instagram, pero no blanqueó la separación. Son todos jugadores de la Selección. Estas botineras se comunicaron con Wanda y le mandaron videos íntimos de la China Suárez “, dijo Latorre.