Claro entrega computadoras e Internet para impulsar la educación

Reafirmando su compromiso con la transformación digital y el desarrollo académico, Claro Guatemala, a través del programa Conectando la Educación, hizo entrega oficial a las autoridades de una universidad privada del país de computadoras, módems e Internet móvil, destinados a estudiantes que más lo necesitan.

El programa Conectando la Educación contempla la entrega anual de computadoras nuevas Asus VivoBook Core i5, con especificaciones de última generación, junto con módems y tarjetas SIM con Internet móvil, a estudiantes becados de carreras como Telecomunicaciones, Electrónica, Mercadeo e Ingeniería en Informática y Sistemas.

Este acompañamiento se extenderá durante cinco años, garantizando continuidad y respaldo tecnológico.

“ Hoy marcamos un hito en la historia de la educación superior de Guatemala, con acciones que fortalecen la equidad en el acceso a la tecnología y el desarrollo académico. ” Diego Sibrián , director de Comercial y Mercadeo Regional de Claro.

El programa contempla ampliarse a más universidades del país, beneficiando a estudiantes becados en distintas carreras. Durante un período de cinco años, Claro mantendrá este patrocinio con la entrega anual de computadoras e Internet móvil, asegurando así la ejecución del proyecto y el crecimiento del impacto en la población estudiantil.

Una visión regional: Claro Centroamérica

Esta iniciativa en Guatemala forma parte de una estrategia regional que Claro impulsa en Centroamérica, la inclusión digital y el desarrollo académico en los distintos países. Desde Guatemala hasta Costa Rica, la compañía implementa proyectos que fortalecen una visión educativa integral, entre ellos "Aprende con Claro", una plataforma digital gratuita que ofrece recursos en alfabetización digital, habilidades para el empleo, educación básica, media y capacitación docente.

(Fotografía cortesía: Claro Guatemala)

De igual manera, se complementa con programas como "Escuelas Conectadas" brindando Internet de alta velocidad a centros educativos, acompañado de iniciativas que fomentan el talento y la equidad en la región.