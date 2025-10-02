Claro recibe “Premio Industrial en Innovación”

Claro Guatemala anunció que fue reconocida con el galardón a la innovación, otorgado por Cámara de Industria de Guatemala.
El Premio Industrial en Innovación estuvo basado en los servicios de Claro Media como lo son: Estudios de Analítica de Movilidad basada en grandes volúmenes de datos, una nueva unidad de negocios de Claro, que brinda a las empresas de todos los sectores, nacionales y de la región, un abanico de herramientas tecnológicas que hacen posible optimizar sus operaciones y hacerlas crecer.
Estas plataformas digitales están dirigidas por expertos, certificados internacionalmente en análisis de datos, machine learning e inteligencia artificial. A través de estos servicios y empleando plataformas especializadas para análisis del negocio basado en datos, Claro entrega a sus clientes información precisa para la toma de decisiones.