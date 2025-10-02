Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Claro recibe “Premio Industrial en Innovación”

  • Por Redacción comercial
02 de octubre de 2025, 12:30
(Fotografía cortesía: Claro Guatemala)

(Fotografía cortesía: Claro Guatemala)

Claro Guatemala anunció que fue reconocida con el galardón a la innovación, otorgado por Cámara de Industria de Guatemala.

El Premio Industrial en Innovación estuvo basado en los servicios de Claro Media como lo son: Estudios de Analítica de Movilidad basada en grandes volúmenes de datos, una nueva unidad de negocios de Claro, que brinda a las empresas de todos los sectores, nacionales y de la región, un abanico de herramientas tecnológicas que hacen posible optimizar sus operaciones y hacerlas crecer.

(Fotografía cortesía: Claro Guatemala)
(Fotografía cortesía: Claro Guatemala)

Estas plataformas digitales están dirigidas por expertos, certificados internacionalmente en análisis de datos, machine learning e inteligencia artificial. A través de estos servicios y empleando plataformas especializadas para análisis del negocio basado en datos, Claro entrega a sus clientes información precisa para la toma de decisiones.

Nos sentimos muy honrados de haber sido elegidos, evaluados y seleccionados con este reconocimiento que representa el soporte de más de 20 años de trabajo en el campo de la tecnología.
José Puente
, director regional de Servicios de Valor Agregado de Claro.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar