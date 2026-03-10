Clásico moderno: Real y City vuelven a verse las caras en Europa

-

El Real Madrid afronta este miércoles (2:00 p.m. en vivo por ESPN) un desafío complicado en el Santiago Bernabéu. Con numerosas ausencias (siete jugadores fuera de la convocatoria y sin Kylian Mbappé) el conjunto blanco apela al espíritu de las grandes noches europeas.

En el pasado ya logró transformar situaciones que parecían imposibles frente al Manchester City, y ahora espera repetir otra hazaña antes de viajar al Etihad Stadium, donde el equipo dirigido por Pep Guardiola espera con ánimo de revancha.

La lista de bajas es extensa. Además de Mbappé, tampoco estarán Rodrygo, Bellingham, Militao ni Carreras, habituales titulares del equipo. A ellos se suman Ceballos y Alaba, lo que deja una plantilla muy limitada para este compromiso. Algunos futbolistas deberán jugar al límite debido a la falta de alternativas, como Rüdiger o Asencio. El panorama no es sencillo, pero el club blanco suele crecer en su torneo predilecto: la Champions League.

El enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City se ha convertido en uno de los grandes clásicos contemporáneos del fútbol europeo. Ambos equipos vuelven a verse las caras en la máxima competición continental por quinta temporada consecutiva. En apenas cuatro años han protagonizado diez partidos cargados de intensidad, con múltiples episodios memorables surgidos de la enorme rivalidad que se ha creado entre ambos.

En esta ocasión, el conjunto madrileño intentará superar un desafío aún mayor. Con Álvaro Arbeloa al frente del banquillo, buscará revertir las sensaciones negativas que dejó la derrota sufrida anteriormente ante el mismo rival durante la primera fase, cuando Xabi Alonso aún dirigía al equipo. A ello se suma la ausencia de Mbappé y los problemas en la línea defensiva, circunstancias que en varios encuentros recientes —como el disputado en Anfield o la eliminatoria frente al Arsenal— evidenciaron ciertas debilidades.

Por su parte, el Manchester City atraviesa una etapa con sensaciones encontradas. Aunque la temporada ha sido más sólida que la anterior y el equipo continúa con opciones en todas las competiciones, el inesperado tropiezo frente al Nottingham Forest ha complicado seriamente sus aspiraciones en la Premier League. Además, ese resultado volvió a poner de manifiesto algunas carencias del equipo, especialmente su fuerte dependencia de los goles de Erling Haaland para resolver los partidos.