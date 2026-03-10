Debaten sobre los retos y oportunidades del etanol en la región

-

Seminario regional busca orientar a países en el diseño e implementación de programas de biocombustibles.

OTRAS NOTAS: Etanol E10 y su impacto en los aranceles de Guatemala

El Seminario Regional Cultivando Energía 2026 fue inaugurado este 10 de marzo con el objetivo de analizar políticas públicas de biocombustibles, optimizar la cadena de suministro de combustibles y establecer una regulación de biocarburantes en Centroamérica sólida.

La actividad reune a sectores públicos y privados con el objetivo de brindar información estratégica a los países interesados en explorar o implementar programas de biocombustibles, particularmente aquellos enfocados en la mezcla de etanol con gasolina.

De acuerdo con la organización del evento, el programa ofrece información práctica y especializada a los gobiernos y actores del sector energético que buscan desarrollar o fortalecer políticas públicas relacionadas con biocombustibles.

Las sesiones abordan aspectos regulatorios, técnicos, comerciales y operativos necesarios para poner en marcha programas de mezcla de etanol, así como los impactos que estas iniciativas pueden tener en materia ambiental, económica, de salud y productividad.

Sectores públicas y privados discuten la ruta para la implementación de programas de etanol adaptadas a las condiciones de cada país. (Foto: Archivo / Soy502)

El seminario pretende servir como una plataforma para identificar y superar barreras que dificultan la expansión de los biocombustibles en la región, entre estas, los desafíos regulatorios, técnicos y comerciales a lo largo de toda la cadena de valor, desde la producción hasta la distribución y comercialización.

Otro de los objetivos centrales es fomentar la coordinación regional en materia de políticas energéticas relacionadas con biocombustibles.

Los organizadores consideran que el intercambio de experiencias entre países puede contribuir a fortalecer la coherencia de las políticas públicas y a promover marcos regulatorios más sólidos que faciliten la implementación de programas de mezcla de etanol.

LEA MÁS: Gobierno asegura que la mezcla de gasolina con etanol será implementada

En ese contexto, el seminario también busca impulsar la adopción de buenas prácticas regulatorias que permitan desarrollar programas de biocombustibles de forma ordenada y eficiente.

Lo anterior incluye el análisis de modelos de regulación, esquemas de incentivos y mecanismos de supervisión que han sido aplicados en otros países.

El encuentro contempla igualmente la discusión de hojas de ruta para la implementación de programas de etanol adaptadas a las condiciones económicas, energéticas y productivas de cada país.

Expertos de varios países participan en el evento regional. (Foto: Carlos Alvarez / Soy502)

Estas herramientas buscan facilitar la planificación de políticas públicas y permitir una transición gradual hacia el uso de combustibles más sostenibles.

Finalmente, el seminario promueve la articulación de la cadena de suministro de combustibles y biocombustibles, mediante el diálogo entre productores, distribuidores, autoridades regulatorias y otros actores del sector.

La intención es fortalecer los vínculos entre los distintos eslabones de la industria y generar un entendimiento común sobre los retos y oportunidades del desarrollo de biocombustibles en la región.