Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Ambiente cálido y posibles lluvias se esperan para este miércoles

  • Por Jessica González
10 de marzo de 2026, 15:13
El viento seguirá soplando con fuerza. (Foto: archivo/Soy502)

El viento seguirá soplando con fuerza. (Foto: archivo/Soy502)

El día estará soleado y con alta radiación solar, pero se esperan lluvias.

OTRAS NOTICIAS: ¿Volverá el frío? La temperatura descenderá este jueves

Este miércoles 11 de marzo amanecerá con neblina y bajas temperaturas, sobre todo en los lugares más elevados del Occidente. 

Durante la mañana habrá alta radiación solar y presencia de bruma. El viento del norte soplará con fuerza.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), por la tarde se prevé una entrada de humedad con posibles lluvias en las regiones Bocacosta y Occidente, en el resto del país habrá nubosidad dispersa. 

Durante la noche habrá un ambiente fresco, con frío en los sectores más altos de Occidente. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar