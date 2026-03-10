Ambiente cálido y posibles lluvias se esperan para este miércoles

El día estará soleado y con alta radiación solar, pero se esperan lluvias.
Este miércoles 11 de marzo amanecerá con neblina y bajas temperaturas, sobre todo en los lugares más elevados del Occidente.
Durante la mañana habrá alta radiación solar y presencia de bruma. El viento del norte soplará con fuerza.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), por la tarde se prevé una entrada de humedad con posibles lluvias en las regiones Bocacosta y Occidente, en el resto del país habrá nubosidad dispersa.
Durante la noche habrá un ambiente fresco, con frío en los sectores más altos de Occidente.