Precio del gas propano podría aumentar, según el MEM

El MEM advirtió que el precio del gas propano podría aumentar según del comportamiento del mercado internacional.
TE PUEDE INTERESAR: Precios de combustibles en Guatemala suben más de Q 5.59 desde inicios de 2026
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) advirtió que el precio del gas propano podría registrar incrementos en los próximos días, dependiendo del comportamiento del mercado energético internacional.
Durante una citación en el Congreso, el ministro Víctor Hugo Ventura explicó que el gas propano tiene una dinámica distinta al mercado del petróleo, por lo tanto, los cambios en los precios suelen reflejarse con mayor lentitud.
"El gas propano tiene otra dinámica... los ciclos son, por decirlo así, más largos y no es un mercado tan interconectado como el petróleo", señaló el funcionario.
Ventura detalló que en el caso del gas licuado de petróleo (GLP), los almacenamientos que manejan las empresas son mayores, lo que permite que las variaciones en el mercado internacional tarden más tiempo en trasladarse al consumidor final.
Además, indicó que Guatemala cuenta con una capacidad de almacenamiento considerable en comparación con otros países de la región, lo que también influye en la forma en que se reflejan los cambios en los precios.
Sin embargo, el ministro reconoció que existe la posibilidad de que se registren aumentos en el precio del gas, aunque esto dependerá en gran medida del contexto internacional. "Pero, lamentablemente, puede haber un incremento", afirmó.
Pese a este escenario, Ventura aseguró que actualmente no existe ningún riesgo de desabastecimiento del producto en el país. "No hay ningún problema de escasez. El mercado está suficientemente abastecido", puntualizó.