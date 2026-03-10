Versión Impresa
Esta fue la causa de muerte de mujer hallada dentro de bolsas en Zacapa

  • Por Jessica González
10 de marzo de 2026, 14:45
La mujer desapareció luego de realizar un depósito bancario. (Foto: redes sociales)

La víctima salió a realizar un depósito bancario pero desapareció.

EN CONTEXTO: ¿Iba a saldar una deuda? Surge hipótesis sobre crimen de mujer en Zacapa

El cuerpo de Mayra Orellana Juárez de López, de 49 años, fue localizado dentro de bolsas plásticas a la orilla de una calle de terracería en el sector Conevisa, Zacapa.

El Inacif confirmó que Juárez falleció a causa de asfixia por sofocación.

Según la investigación preliminar, el viernes pasado, Orellana, quien se dedicaba a la compra y venta de propiedades, salió rumbo a Chiquimula a bordo de su vehículo agrícola, a concretar un negocio.

Ese mismo día, habría prestado Q50 mil a un amigo y luego realizó un depósito a una cuenta bancaria. Sin embargo, momentos después de efectuar la transacción, dejó de responder llamadas.

(Foto: Carlos Monroy/Nuestro Diario)
Posteriormente, fue reportada como desaparecida y un día después, su cuerpo fue hallado entre matorrales.

El caso sigue bajo investigación.

