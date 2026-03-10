Esta fue la causa de muerte de mujer hallada dentro de bolsas en Zacapa

La víctima salió a realizar un depósito bancario pero desapareció.
EN CONTEXTO: ¿Iba a saldar una deuda? Surge hipótesis sobre crimen de mujer en Zacapa
El cuerpo de Mayra Orellana Juárez de López, de 49 años, fue localizado dentro de bolsas plásticas a la orilla de una calle de terracería en el sector Conevisa, Zacapa.
El Inacif confirmó que Juárez falleció a causa de asfixia por sofocación.
Según la investigación preliminar, el viernes pasado, Orellana, quien se dedicaba a la compra y venta de propiedades, salió rumbo a Chiquimula a bordo de su vehículo agrícola, a concretar un negocio.
Ese mismo día, habría prestado Q50 mil a un amigo y luego realizó un depósito a una cuenta bancaria. Sin embargo, momentos después de efectuar la transacción, dejó de responder llamadas.
Posteriormente, fue reportada como desaparecida y un día después, su cuerpo fue hallado entre matorrales.
El caso sigue bajo investigación.