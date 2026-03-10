Niño sufre amputación de tres dedos tras manipular un vehículo

El menor se encontraba manipulando una parte del vehículo cuando ocurrió el accidente, según indicó su progenitora.
Un menor sufrió un accidente que le provocó la amputación de tres dedos de la mano izquierda, informaron este martes los Bomberos Municipales Departamentales de San Juan Comalapa, Chimaltenango.
Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria a este niño, quien sufrió la amputación tras manipular la cadena de una motocicleta, según indicó su progenitora.
Al menor se le colocó oxígeno y fue vendado de la mano izquierda por parte del cuerpo de bomberos.
Posteriormente fue trasladado hacia el Hospital Nacional de Chimaltenango, para que pueda ser atendido por los médicos de dicho centro asistencial.