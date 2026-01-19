Mario Acevedo: "Municipal tiene muchos aficionados, Santa Lucía será una fiesta"

-

Municipal prepara su debut en el torneo Clausura 2026, que será el jueves (4:00 p.m.), aunque en casa ajena, el estadio de Santa Lucía Cotzumalguapa, debido a la suspensión de dos juegos que pesa sobre El Trébol.

Allí recibirá a Mictlán, y el técnico Mario Acevedo, que conoce a la perfección ese escenario, que fue su fortín en 2021 cuando dirigió a los jaguares, destacó que "será una fiesta en el interior".

"Queremos hacer las cosas bien. Nos toca en cancha ajena, pero queremos sacar un buen resultado", expresó el pinolero, quien en diciembre pasado al mando de los rojos perdió la final contra Antigua.

Acevedo subrayó: "Siempre es importante jugar en nuestro estadio, con nuestra afición", pero no ve problema en comenzar en patio prestado y más bien hizo hincapié en que el club es uno de los que cuenta con más seguidores en todo el territorio.

"Municipal es un equipo que tiene muchos aficionados en todo el país. Al final se vuelve una fiesta en el interior. Santa Lucía es una cancha similar a la nuestra y tendremos el apoyo de nuestra gente", argumentó.

Para ese encuentro, el estratega comentó que apunta para tener al plantel completo. Este lunes se incorporaron los seleccionados y es cuestión de recuperarlos en estos días. "Para el inicio del torneo estarán todos. Hemos ajustado detalles".

Por último, remarcó: "Se hicieron bien las cosas el torneo pasado, pero queremos llegar más fuertes, ser más convincentes. En eso hemos hecho énfasis, llegaremos más fuertes en este torneo".