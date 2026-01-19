Amarini Villatoro es el técnico ideal de la jornada 2 en Costa Rica

El técnico guatemalteco Amarini Villatoro recibió su primer galardón en el futbol costarricense, en esta nueva era al mando del Cartaginés.
Villatoro ha tenido un comienzo de ensueño con los brumosos, situándolos entre los líderes del torneo, con dos triunfos en igual número de jornadas.
El pasado fin de semana, el cobanero y sus dirigidos se impusieron 2-0 al Puntarenas, una victoria que le valió a Amarini para colarse como técnico del once ideal de la segunda jornada.
El timonel nacional tendrá un desafío mayúsculo mañana cuando enfrente ni más ni menos que al campeón Alajuelense, el mismo rival que lo privó de la gloria centroamericana en diciembre cuando dirigía a Xelajú.