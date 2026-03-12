Así quedó integrada la CC 2026-2031

-

El nombramiento del magistrado titular y suplente ante la CC por cada una de las cinco instituciones que la integran, está listo para que el Congreso de la República agende su juramentación.

Con la designación del presidente de la República, Bernardo Arévalo, en consejo de ministros, del magistrado titular y suplente, la Corte de Constitucionalidad (CC) no sólo ha quedado integrada para los próximos cinco años, los cuales vencerán en abril de 2031, sino que se da vía libre para que el Congreso de la República programe su juramentación.

La nueva Corte tomará posesión de sus cargos el próximo 14 de abril, según lo establece la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

Con esto, el Ejecutivo se convirtió en ser la última institución que nombró a sus representantes para conformar la CC, pues antes lo habían realizado, en su orden el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (USAC), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y el Congreso de la República.

Las reelecciones

De acuerdo con las designaciones efectuadas, entre los nombres de magistrados que asumirán el cargo resaltan dos magistrados titulares que permanecerán en sus cargos: Dina Josefina Ochoa Escribá y Roberto Molina Barreto.

A estos se unen dos magistrados suplentes que también prolongarán sus funciones por cinco años más, se trata de: Claudia Elizabeth Paniagua Pérez y Luis Alfonso Rosales Marroquín.

En cuanto a su representación, los magistrados titulares comparten una particularidad: los dos han sido nombrados en este cargo por tres instituciones diferentes.

El magistrado Molina Barreto con mayor antigüedad en el cargo, llegó a la CC en el período 2006-2011 nombrado por el expresidente Oscar Berger, continuó en el 2011-2016 así como en el 2020-2021 y 2021-2026 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y en el 2026-2031 en representación del Congreso de la República.

La magistrada Ochoa Escribá llegó a la CC en el 2016-2021 nombrada por el expresidente Jimmy Morales, siguió en el 2021-2026 al ser electa por el Congreso de la República, y ahora permanecerá en el cargo designada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Mientras que, uno de los magistrados suplentes que continuará en la CC fue nombrado por una institución diferente a la que representó en el período 2021-2026, y el otro fue electo por segunda ocasión por el mismo órgano de Estado.

El primer caso es el de la magistrada suplente Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, que fue electa en el 2021 por la Asamblea del CANG, junto al actual magistrado titular Néster Vásquez Pimentel. Y en este 2026 fue electa por el pleno de magistrados de la CSJ.

Y, el magistrado suplente Luis Alfonso Rosales Marroquín llegó a la CC por el Congreso de la República, por lo que tuvo que renunciar a su cargo como diputado electo por el partido Valor en las elecciones generales de 2019. Ahora, seguirá en el cargo designado por el mismo órgano de Estado.

Palmares

En tanto que, en las otras tres instituciones, la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), eligió como magistrada titular a la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), período 1994-199 desde donde impulsó la creación de la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia.

Y como magistrado suplente a Luis Fernando Bermejo, abogado y notario con experiencia en derecho constitucional, arbitraje y derecho internacional.

Por la USAC, la magistrada Julia Marisol Rivera, se ha desempeñado como jueza de Primera Instancia Penal de Amatitlán desde el 2022.

Además, ha ocupado el cargo de jueza de paz. En su función como juzgadora también ha apoyado el movimiento denominado Jueces por la integridad.

Por su parte, José Luis Aguirre Pumay, compañero de fórmula de Rivera, ha tenido un paso político desde el 2011 cuando fue concejal I de la Municipalidad de Chiquimulilla, Santa Rosa, electo por el partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO).

En el 2015 se postuló a diputado distrital de Santa Rosa por el Partido Patriota (PP).

En el 2019 fue candidato a Alcalde por el municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa, postulado por el partido Humanista. Y en las elecciones generales de 2023 fue candidato a Alcalde por Santa Rosa, por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Por último, de los designados por el presidente de la República, en Consejo de Ministros, la magistrada titular Anabella Morfín, fungió en el 1986 como secretaria administrativa de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Además, en el 1992 fundó el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon).

También, en 2016 fue nombrada por el expresidente Jimmy Morales como Procuradora General de la Nación, cargo que dejó en el 2018 con varios casos pendientes, entre los que sobresalen los casos Odebrecht y Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Y, en el 2024 asumió la Dirección de Gobierno Abierto de la Comisión Presidencial, vinculada al gobierno de Arévalo.

Mientras que, la magistrada suplente María Magdalena Jocholá Tujal, con una amplia trayectoria en impulsar los derechos humanos y acceso a la justicia para los pueblos indígenas.

Se ha desempeñado en organismo internacionales como la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), la American Bar Association Rule of Law Initiative.

Ha laborado en la Defensoría de la Mujer Indígena, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia y el Ministerio Público (MP).