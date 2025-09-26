La Colchonería ha llegado a San Pedro Sula, Honduras

Con cuatro tiendas en Honduras, La Colchonería continua con su plan de expansión en el país centroamericano con una quinta ubicación en City Mall en San Pedro Sula.
Con esta apertura, la empresa fortalece su visión de tener un crecimiento sostenible y cercano a las comunidades.
La nueva sucursal está diseñada para ofrecer una experiencia de compra sensorial y personalizada, que permite a los clientes probar cada producto.
La Colchonería de City Mall incluirá el portafolio de última generación de la línea de colochones para descanso, muebles y accesorios inteligentes como almohadas ergonómicas y protectores térmicos.
La expansión de La Colchonería genera empleos directos e indirectos, dinamizando el comercio en San Pedro Sula.