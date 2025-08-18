Video: Cabezal colisiona con autobús y deja varios heridos

Lo ocurrido quedó grabado en video y muestra el momento exacto del percance vial.
Un accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 38.8 de la ruta hacia San Vicente Pacaya, en el departamento de Escuintla, el cual dejó a varias personas heridas, algunas con alteraciones nerviosas y otras coon golpes en diversas partes del cuerpo.
La colisión involucró a un autobús de transporte público y un cabezal, causando un fuerte impacto que alarmó a los pasajeros.
En el choque, varios ocupantes del autobús sufrieron lesiones leves. Entre ellos, algunas personas con traumatismos y otros afectados con alteración nerviosa.
Personal de los Bomberos Voluntarios llegó al lugar del incidente y atendió a las víctimas en el sitio. Los afectados fueron evaluados y se les brindaron primeros auxilios, antes de ser trasladados a un hospital cercano.
Grabado en video
En un video quedó grabado el momento del accidente de tránsito y se observa que el cabezal circulaba a excesiva velocidad, sin considerar la curva que se aproximaba.