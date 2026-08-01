¿Siempre no? Colo Colo anunció el fichaje de Vozinha, pero ahora está en duda

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En las últimas horas han surgido rumores de que el arquero de Cabo Verde estaría en negociaciones con un club de Marruecos.

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Vozinha, portero y figura del sorprendente Cabo Verde en el Mundial 2026, retrasó su viaje a Chile para firmar por Colo Colo por "situaciones personales", dijo el pasado jueves el director deportivo del club.

El presidente del Cacique, Aníbal Mosa, había anunciado el fichaje del arquero de 40 años, y posteriormente dijo que el jugador llegaría al país el jueves por la noche.

Sin embargo, su retraso disparó los rumores en la prensa local, que puso en duda el fichaje del golero, y mencionó que Vozinha también negocia con el club marroquí RS Berkane.

Sin embargo, esta noticia aún no se ha confirmado, mientras que el director técnico del club chileno, Fernando Ortiz indicó lo siguiente el pasado viernes: "Si hablé con Vozinha y está entusiasmado con llegar a Colo-Colo, hay que esperar que resuelva sus problemas y podamos tenerlo acá".

️ Fernando Ortiz: "Si hablé con Vozinha y está entusiasmado con llegar a Colo-Colo, hay que esperar que resuelva sus problemas y podamos tenerlo acá". — Colo-Colo (@ColoColo) July 31, 2026

Por otro lado, Jaime Pizarro, director deportivo de Colo Colo respondió a la prensa: "Se ha solicitado un plazo adicional para resolver algunas situaciones personales (...) y seguramente ya vamos a tener noticias próximamente respecto del itinerario para el viaje".

Pizarro afirmó que el retraso también se produjo por los trámites migratorios y que se acogió las peticiones del jugador "para permitirle cumplir con las necesidades que tiene".

Aunque el club anunció el fichaje en sus redes sociales, el jugador todavía no ha publicado nada en sus propias cuentas sobre su llegada al equipo chileno.





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Te esperamos en el Estadio Monumental ⚪️⚫️#VamosCacique pic.twitter.com/ymqPvFTYGS — Colo-Colo (@ColoColo) July 25, 2026

Destacada participación

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, tuvo una extraordinaria presentación mundialista, empatando con dos campeones del mundo como España y Uruguay.

En dieciseisavos de final enfrentó a la Argentina de Messi, contra la que terminó eliminada por un agónico 3-2 en la prórroga.

Al guardameta le costó forjarse una vida en el fútbol profesional. Llegó a trabajar como recolector de basura antes de iniciar una carrera profesional en 2007 en Cabo Verde.

El guardameta Vozinha destacó durante el Mundial 2026. (Foto: FIFA)

Originario de un país con poco más de medio millón de habitantes, Vozinha jugó la pasada temporada con el modesto GD Chaves de la segunda división de Portugal.

Su rendimiento en la cita mundialista le valió una fama que sobrepasó fronteras, y su cuenta en Instagram saltó de 50 mil seguidores a más de 29 millones.

*Con información de AFP