Surgen videos del terremoto en Nápoles, Italia

Un sismo de 4.5 estremeció a la ciudad de Nápoles, Italia, dejando devastación. Los videos del siniestro ya inundan las redes sociales.
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El fuerte sismo dejó 26 heridos y daños materiales, cinco de los afectados fueron hospitalizados, también hubo serios daños materiales que obligaron a evacuar a unas 300 personas, según las autoridades.
En algunos clips se observa cómo, a pesar de que la energía fue baja, la violencia de las ondas sísmicas destrozaron los cimientos de las casas, por lo tanto el concreto.
Estos son algunos casos del evento natural: