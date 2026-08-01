Surgen videos del terremoto en Nápoles, Italia

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Un sismo de 4.5 estremeció a la ciudad de Nápoles, Italia, dejando devastación. Los videos del siniestro ya inundan las redes sociales.

El fuerte sismo dejó 26 heridos y daños materiales, cinco de los afectados fueron hospitalizados, también hubo serios daños materiales que obligaron a evacuar a unas 300 personas, según las autoridades.

En algunos clips se observa cómo, a pesar de que la energía fue baja, la violencia de las ondas sísmicas destrozaron los cimientos de las casas, por lo tanto el concreto.

Estos son algunos casos del evento natural:

Sismo de 4.5 en Nápoles, Italia, a una profundidad de 5km



Básicamente, este sismo en Italia a 5 km (2.6km en otros informes) de profundidad fue una detonación a contacto directo.



Las ondas sísmicas de alta frecuencia (las vibraciones rápidas y violentas que destrozan el… pic.twitter.com/tTx0budL0H — Molotov (@ipoolgian) August 1, 2026

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un sismo de magnitud 4.7 sacudió un restaurante en Nápoles, al sur de Italia. El movimiento sorprendió a clientes y trabajadores.#VIDEO: Caffetteria Ioffredo vía Storyful pic.twitter.com/lVzuqULkLQ — El Universal (@El_Universal_Mx) August 1, 2026

#Mundo #ÚltimaHora | Un terremoto de magnitud 4,7 sacudió Nápoles, Italia, dejando numerosos daños materiales y al menos ocho personas con heridas leves, según los primeros reportes de las autoridades.

Equipos de emergencia atienden la situación mientras se evalúan las… pic.twitter.com/ZOK9YLZ5xH — Vanguardia (@vanguardiacom) July 31, 2026

İtalya’nın Napoli kenti yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Vicino alla città di Napoli, in Italia, si è verificato un terremoto di magnitudo 4.7. pic.twitter.com/ukR90j474c — Sokak Kedisi (@sokakkedisitv) July 31, 2026

SISMO EN ITALIA



Un terremoto de magnitud 4.7 sacudió los Campos Flégreos, cerca de Nápoles.



10 heridos

Derrumbes en edificios deshabitados

Deslizamientos de tierra

Cortes de luz y afectaciones al tren

Epicentro: a 5 km de Pozzuoli, con solo 3 km de… pic.twitter.com/A0tK9G2LUz — IVAN MERCADO (@IvanMercadoNews) August 1, 2026