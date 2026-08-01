El trabajador de la PGN que murió tras sufrir un ataque armado en zona 7

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La víctima resultó con heridas de gravedad y falleció tras haber sido trasladada a un centro asistencial.

Un ataque armado ocurrió la tarde del pasado viernes 31 de julio en la 12 avenida y 3a. calle "B" de la colonia Quinta Samayoa, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala.

La víctima era un hombre que se conducía en un vehículo, Bomberos Municipales lo trasladaron herido a la emergencia del Hospital Roosevelt, en donde horas después falleció debido a la gravedad de las heridas.

Se trata de José Carlos Koo Monroy, quien trabajaba en la Procuraduría General de la Nación (PGN) como Profesional Jurídico de la Unidad de Protección de Derechos de la Mujer, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad.

José Koo era un Profesional Jurídico de la Unidad de Protección de Derechos de la Mujer, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad. (Imagen: PGN)

Dicha institución ha lamentado su fallecimiento: "cuyo compromiso y calidad humana dejaron una huella imborrable en quienes tuvimos el honor de compartir con él", se lee en una esquela compartida por la PGN.

De momento se desconoce el motivo de este crimen, el cual es investigado por las autoridades competentes.