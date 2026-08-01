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Modelo guatemalteco fallece en trágico accidente de tránsito

  • Por Selene Mejía
01 de agosto de 2026, 11:51
Obituarios
Sebas Villaverde es un modelo guatematleco que participó en pasarelas internacionales. (Foto: Instagram)

Sebas Villaverde es un modelo guatematleco que participó en pasarelas internacionales. (Foto: Instagram)

El modelo guatemalteco Sebastián Villaverde falleció en un accidente de tránsito mientras conducía por Tecpán, Chimaltenango. 

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El joven de 24 años viajaba junto a un grupo de motociclistas, perdió el control y se estrelló contra un arriate en el kilómetro 81, en el área llamada "Las Cabras".

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Practicaba motocross. Foto: Instagram.

Los Bomberos Municipales Departamentales de Tecpán lo evaluaron determinando que había perdido la vida en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

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Foto: Instagram.

Villaverde era deportista (runner), modelo y realizador visual. Además, practicaba motocross. 

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El joven de 24 años era atleta. Foto: Sebas Villaverde.

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