Modelo guatemalteco fallece en trágico accidente de tránsito

El modelo guatemalteco Sebastián Villaverde falleció en un accidente de tránsito mientras conducía por Tecpán, Chimaltenango.
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El joven de 24 años viajaba junto a un grupo de motociclistas, perdió el control y se estrelló contra un arriate en el kilómetro 81, en el área llamada "Las Cabras".
Los Bomberos Municipales Departamentales de Tecpán lo evaluaron determinando que había perdido la vida en el lugar debido a la gravedad de las heridas.
Villaverde era deportista (runner), modelo y realizador visual. Además, practicaba motocross.