Acisclo Valladares pidió asilo en Colombia para evitar captura

El exministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela solicitó asilo político a Colombia intentando evadir una orden captura en su contra por los cargos de asociación ilícita y lavado de dinero en casos de corrupción que siguen las autoridades guatemaltecas.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI), confirmó a Soy502 que el exministro hizo la petición de asilo. "El Gobierno de Colombia rechazó la solicitud a Valladares de manera verbal y cancillería está a la espera de una respuesta por escrito", comentó Sandoval.

El exministro se está resguardando en la residencia del embajador de Colombia en Guatemala, informaron las autoridades.

MIRA:

El miércoles

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) solicitó el miércoles a la Cancillería de Guatemala que preguntara a la embajada de Colombia por qué Valladares Urruela se encontraba en la casa del embajador.

La FECI sostiene que los delitos que se le acusan al ex funcionario de Jimmy Morales no son políticos por lo que no sería prudente ninguna protección de este tipo, según señala Emisoras Unidas.

Un día después de que Valladares perdiera su inmunidad se presentó ante el juzgado para indicar que permanecería en el país y se ponía disposición de las autoridades. Sin embargo, en ese momento no existía orden de captura en su contra. La orden se giró el 16 de enero y no fue encontrado en las direcciones que entregó.

*Con información de Jessica Gramajo/Soy502