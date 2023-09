¡Un comando armado! El brutal asesinato de rapero mexicano en su casa

-

Consternación causó el brutal asesinato del famoso rapero mexicano, Letfy SM, luego de que un comando armado ingresara a su casa.

El mundo de la música y espectáculo está de luto por el brutal crimen contra el rapero mexicano, Juan Carlos Sauceda, mejor conocido como "Lefty SM".

El artista de 31 años falleció esta mañana de domingo, luego de haber sido hospitalizado, según confirmó su sello discográfico "Alzada Record", en un comunicado de prensa.

Medios mexicanos reportaron de manera preliminar que Lefty fue sorprendido por un comando armado que ingresó a su hogar durante la noche del sábado 2 de septiembre, el cual está ubicado en la colonia La Cima en Zapopan, cerca de Guadalajara.

(Foto: Instagram)

Burlaron la seguridad de la zona residencial

Los atacantes burlaron la seguridad del condominio, tocaron la puerta de la casa de Lefty e ingresaron a la fuerza para asesinarlo. Se dio a conocer que el comando armado le disparó en dos ocasiones y tras lograr su cometido se dieron a la fuga.

Tras el ataque armado, la esposa del rapero lo trasladó de emergencia a un hospital, pero murió debido a la gravedad de las heridas que sufrió en el abdomen y cadera.

Luego de trascender la noticia trágica, la esposa de Lefty se pronunció con un fuerte mensaje: "No me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, solo estoy teniendo un mal sueño, pellízcame mi amor, ya me quiero levantar de esta pesadilla, por favor".

En cuanto a este suceso, los fanáticos del artista colocaron diversos mensajes en las redes sociales oficiales de este, para desearle descanso eterno.