Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

"Todos por Wally", el show en apoyo a la salud del comediante guatemalteco

  • Por Selene Mejía
02 de diciembre de 2025, 11:43
El comediante guatemalteco necesita apoyo por cuestiones de salud. (Foto: Instagram)

El comediante guatemalteco necesita apoyo por cuestiones de salud. (Foto: Instagram)

El comediante Wally Godínez necesita apoyo económico por problemas de salud, para ello, sus compañeros de tablas han organizado un show imperdible. 

OTRAS NOTICIAS: Actriz Patricia Cifuentes necesita apoyo para tratamiento por cáncer

El standupero pasa un momento difícil, no puedes perderte este evento, cuyos fondos servirán para los gastos médicos y terapia.

"La comedia se une por uno de los nuestros, nuestro querido Wally Godínez está atravesando una situación médica delicada, por eso reunimos a este line-up increíble para una noche especial a su beneficio", explican en una publicación para promocionar el evento. 

Wally Godínez apoyo salud 1

Qué puedes hacer para unirte

Puedes comprar tu boleto, donar a la causa o compartir la información para que más personas se unan a esta causa. 

La trayectoria de Wally Godínez

Se encuentra en la comedia desde hace 9 años, evolucionando hasta especializarse en Stand Up.

MIRA: 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar