"Todos por Wally", el show en apoyo a la salud del comediante guatemalteco

El comediante Wally Godínez necesita apoyo económico por problemas de salud, para ello, sus compañeros de tablas han organizado un show imperdible.
El standupero pasa un momento difícil, no puedes perderte este evento, cuyos fondos servirán para los gastos médicos y terapia.
"La comedia se une por uno de los nuestros, nuestro querido Wally Godínez está atravesando una situación médica delicada, por eso reunimos a este line-up increíble para una noche especial a su beneficio", explican en una publicación para promocionar el evento.
Qué puedes hacer para unirte
Puedes comprar tu boleto, donar a la causa o compartir la información para que más personas se unan a esta causa.
La trayectoria de Wally Godínez
Se encuentra en la comedia desde hace 9 años, evolucionando hasta especializarse en Stand Up.
