Amenaza de bloqueo iraní en el Estrecho de Ormuz podría afectar el comercio mundial

En el Estrecho de Ormuz, al día, transita por lo menos 21 millones de barriles de petroleo crudo, lo que equivale a cerca del 20% del consumo global.

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, es considerado como uno de los pasos estratégicos y más importantes del mundo para circular petroleo.

Esta angosta ruta marítima, esta ubicada frente a la costa iraní, por lo que Irán domina la parte norte de este paso clave. Ante los últimos enfrentamientos con Israel, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció un bloqueo en el estrecho.

Siendo una de las represalias tras la muerte de su líder supremo Alí Jamenei y múltiples ataques hacia Israel.

Las economías de Kuwait, Qatar, Baréin e Irak se verían seriamente afectadas dado que no disponen de rutas alternativas relevantes. También Arabia Saudita es uno de los mayores exportadores de petroleo desde esta ruta.

Este hecho causaría que vulnerabilidad a nivel mundial dado que los precios del petroleo crudo podrían dispararse, encarecerse los combustibles y tensar aún más las cadenas de suministro globales.

Suspenden navios

Ante la vulnerabilidad de seguridad y tensión de estas amenazas en el Estrecho de Ormuz, la compañía naviera y de logística más grandes del mundo, Maersk, ha suspendido sus navegaciones en esta ruta marítima.

"Suspendemos todos los cruces de embarcaciones en el Estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso. Como resultado, los servicios que recalen en puertos del Golfo Pérsico podrían experimentar retrasos, desvíos o ajustes de horario" se lee en parte del comunicado por parte de la empresa danesa.

También agregaron que sus travesías de los servicios en el Oriente Medio-India al Mediterráneo y en Oriente Medio-India a la Costa Este de Estados Unidos, se desviarán alrededor del Cabo de Buena Esperanza, para evitar el conflicto reciente en el Medio Oriente.

