Irán lanza ataque contra un buque petrolero (video)

Cuatro tripulantes del buque resultaron heridos.
Un buque petrolero de Omán fue alcanzado por drones enviados desde Irán, tras la búsqueda de venganza por la muerte de su líder supremo Ali Khamenei.
El buque navegaba frente a las costas de un enclave en los Emiratos Árabes Unidos, cuando fue impactado.
En su interior se transportaban 20 personas como tripulación, de las cuales cuatro resultaron gravemente heridas, mismas que fueron trasladas de emergencia hacia un centro hospitalario; el resto de la tripulación fue evacuada.
El Centro de Seguridad Marítima anunció que el buque petrolero fue atacado a 5 millas náuticas al norte del puerto de Khasab, en la gobernación de Musandam.
Con información de Infobae.