Comienza el rodaje de "Clayface" de DC

James Gunn apuesta por llevar el lado oscuro de Gotham al UDC.

Luego del rotundo éxito de Superman en la taquilla internacional, James Gunn ha decidido comenzar a arriesgarse con proyectos fuera de lo común que formarán parte del renovado UDC.

Gunn busca inspirar el miedo y, en lo que deja a los fanáticos de DC con la duda de quién será Batman, ha decidido apostar por llevar a la pantalla grande la historia de Clayface y la película ya está en producción.

El icónico enemigo de Batman llega al cine con historia propia. (Foto: X)

El spin-off centrado en el icónico villano de Gotham estará protagonizado por Tom Rhys Harries, Max Minghella, Naomi Ackie y Eddie Marsan.

El filme no formará parte del Batverso de Matt Reeves. (Foto: X)

James ha dejado claro que la cinta formará parte del nuevo universo cinematográfico de DC y no del Batverso de Matt Reeves, aunque él participe como productor del proyecto. Por el momento, el filme no cuenta con una fecha de estreno oficial.