¿Qué pasó este viernes con el Caso Comisiones Paralelas 2020?

___

El proceso de integración de los listados de aspirantes a magistrados de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2019 fueron manipulados. Operadores políticos pactaron con los candidatos impunidad a cambio de inmunidad.

El jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, reveló pormenores de la primera fase de la investigación Comisiones Paralelas 2020.

Se giraron ocho órdenes de captura: dos en contra de personas externas al sistema de las Comisiones y seis en contra de comisionados.

Aquí te detallamos los nombres:

Untitled infographic

Infogram

Sandoval dijo que algunos grupos, que pueden estar dentro o fuera del sistema de justicia, se han especializado en "ofrecen (vender) servicios de impunidad a partir de contactos".

Cómo se unieron

Las Comisiones de Postulación, tanto para magistrados de CSJ como de Apelaciones, se integran por 37 personas y se necesitan 25 votos para aprobar la incorporación de cada aspirante.

Es así como el grupo que ahora se señala se cercioró de tener al menos 24 votos. Con estos se aseguraban el nombramiento de los magistrados "existía un pacto para conducir la elección", declaró el fiscal Sandoval.

El acuerdo estipuló que cada comisionado podía colocar a 10 aspirantes.

Con ese sistema quien más nombramientos se aseguró fue el exrector Estuardo Gálvez. Según la FECI, pudo colocar a 40 candidatos a magistrados. El rector de la Usac, Murphy Paiz, habría colocado a 10.

Gálvez trabajó directamente con Gustavo Alejos, dijo el fiscal.

El MP presentó el listado de quienes aparecen como parte del pacto.

Con esta fórmula, 239 aspirantes a magistrados de apelaciones quedaron incluidos, representando el 88.5% de la lista pactada.

El fiscal Sandoval concluyó en que no fue el mérito el que prevaleció en los listados y por el contrario no hubo interés en los méritos de los profesionales que no pactaron con el grupo que ahora se señala.