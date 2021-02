La despedida de Murphy Paiz en la sesión de la Usac (video)

El rector de la Universidad de San Carlos, Murphy Paiz, coordinaba la sesión del Consejo Superior Universitario, cuando detuvo su participación y pidió permiso para salir al conocer el señalamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

"Consejeros yo realmente tengo que aprovechar este espacio para hacer de su conocimiento que en las redes sociales anda la información que hicieron un allanamiento a mi vivienda y que hay una orden de captura a mi persona. Entonces discúlpenme yo quisiera presentarme ahorita a la justicia para hacer las aclaraciones que correspondan", dijo Paiz.

Por unanimidad los decanos votaron a favor de concederle el permiso para dejar la plenaria, donde se entrevistaba a los candidatos a magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

Entregó la dirigencia a Gustavo Taracena, decano de la Facultad de Veterinaria y aclaró que eso manda el estatuto al ser el decano más antiguo.

Después de obtener el permiso les dio las gracias y dijo esperar solventar la situación.

Paiz se despidió de los decanos y demás miembros del CSU diciéndoles "les deseo lo mejor en nombre de la Usac".

Pidió disculpas por "abusar" para tomar la palabra y siguió diciendo que tiene su derecho de defensa. "Tengo que hacerlo por la vía que corresponde que es la vía judicial".

Les dijo que si no vuelve a las sesiones, por su situación "tomen la mejor decisión, que se busque esa figura bajo el mandato que tenemos y los principios".

“ Me siento muy bien representado en ustedes, a ninguno de ustedes he coaccionado, lo he presionado a efecto de intervenir en esta elección. Eso puedo dejarlo en el acta ”

Murphy Paiz

, rector de la Usac