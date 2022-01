Así inició la historia de amor de Amanda Miguel y Diego Verdaguer

Tras el anuncio de la muerte de Diego Verdaguer, muchos han recordado cómo el cantante se conoció con Amanda Miguel, pues ambos formaron una de las parejas más estables del espectáculo.

A través de un comunicado, la familia anunció la muerte del artista, tras esto, Amanda Miguel publicó el emotivo mensaje en redes: "Siempre te amaré".

Muchas anécdotas de la estrella argentina han surgido tras su partida, una de ellas fue cómo se conocieron ambos cantantes.

Según contaron en una entrevista para "El Universal", Todo comenzó a inicioS de la década de los 70, cuando Amanda Miguel tenía 18 años.

Ambos caminaban por una calle de Buenos Aires, Argentina ,cuando Diego la vio y al parecer sintió amor a primera vista, pues la abordó y le pidió que aceptara tomar un café con él.

(Foto: AFP)

Amanda aceptó y luego de muchas citas y de la condición de que él dejara a sus "amigas con derecho", la cantautora aceptó ser su novia.

Unos meses más tarde la pareja se casó por lo civil y fue hasta en 2015 que contrajo matrimonio por la iglesia, el evento se celebró en "Santa Teresita del Niño Jesús", ubicada en la Ciudad de México.

Según los medios internacionales, no todo fue color de rosa, en 2018 Amanda Miguel contó que vivió momentos difíciles, pues Verdaguer le fue infiel.

“Yo a mi marido no le he sido infiel y nunca le sería infiel... de repente me ha hecho cada cosa y lo he perdonado, no me arrepiento porque hoy en día tengo una familia, como quiera que sea pero sí, Diego me ha hecho cosas que yo jamás le haría”, dijo en una entrevista con Omar Chaparro.

En una entrevista con Pati Chapoy, la argentina confesó que durante la pandemia ambos estuvieron distanciados por 8 meses, pues ella viajó a Los Ängeles, California, para ofrecer un concierto, pero debido a la contingencia ya no pudo moverse.

"Hemos crecido juntos, somos testigos de nuestros fracasos y éxitos, creo que el secreto de nuestro matrimonio se basa en las ganas que tenemos para que todo funcione ¡Somos afortunados de habernos encontrado!", expresó en uno de sus post.