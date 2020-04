Cómo desinfectar la ropa para evitar el contagio por coronavirus

Además de el lavado de manos frecuente, evitar tocar la cara, no saludar de beso o abrazo, mantener distancia y no salir de casa, es importante incrementar las medidas de limpieza en casa.

Además de desinfectar todas las superficies y dejar el calzado en un lugar especial para que el coronavirus no entre, debes tomar medidas para sanitizar tus prendas de vestir.

Si tuviste que salir para hacer la compra o un trámite necesario, es vital desinfectar tu ropa.

Los virus son capaces de subsistir en lo que usas, horas, incluso días, según un estudio publicado en The New England Journal of Medicine.

Sigue estos pasos:

1. No sacudas tu ropa antes de ponerla en la lavadora, si lo haces corres el riesgo de que el virus se distribuya en el aire.

2. Lava tu ropa con agua caliente, además de tu detergente habitual, agrega agua oxigenada, vinagre o bicarbonato, estos ingredientes arrasan con los gérmenes y virus que pueda albergar tu ropa.

3. Seca perfectamente la ropa, no la dejes húmeda o evita lugares húmedos para extenderla, así estará desinfectada.

