Así puedes evitar la irritación por el uso de mascarillas

El prolongado uso de las mascarillas puede generar problemas en la piel como brotes, irritaciones o manchas. El clima, el estrés y la falta de ventilación en el área, podría exponerte a estos problemas.

La cosmiatra Corina Abril aclaró al diario Infobae que “Durante el proceso de estrés, el sistema inmune se ve disminuido, por ello hay una reducción progresiva en la respuesta de los anticuerpos, generando infecciones en la zona de acné (si lo presentas), esa infección hace que la temperatura local aumente, siendo este un factor estimulante también de la producción de sebo”.

Consecuencias de usar mascarilla para la piel:

1. Irritación

2. Los pacientes con acné pueden tener períodos de rebrote por el roce, y al tapar la piel, ésta tiene menos posibilidad de respirar.

Por qué surgen estos problemas:

1. Por la falta de higiene:

Algunas personas pueden considerar que por el hecho de no salir de casa o maquillarse, la piel no precisa lavarse. En realidad sí hay que limpiarla tanto de día como de noche. No permitas que tus horarios alterados hagan que olvides tus rutinas de higiene.

2. Por falta de hidratación:

Estar en casa con un medio ambiente controlado y sin hacer demasiada actividad física, hace que no tengamos la sensación de sed muy activada, eso hará que la temperatura de la piel aumente y sea la razón para secretar más sebo.

Cómo se puede evitar según la dermatóloga Paula Landaburo:

Evitar o reducir el uso de maquillaje.

Mantener hidratada la piel una vez que llegamos a casa, aplicar cremas humectantes o serum, el cual es más fluido y no genera piel grasa.

Rutina de cuarentena para cuidar la piel según la cosmiatra Corina Abril:

Paso 1: limpia la cara por la mañana y por la noche, coloca unas gotas del agua micelar en algodón y desliza suavemente sin estirar la piel, luego enjuaga. El agua micelar 5 en 1 limpia, desmaquilla, previene irritaciones, hidrata y suaviza, dejando la piel lista para poder recibir todo el resto de los nutrientes.

Paso 2: tanto de día como de noche, atiende la zona de los ojos, coloca un contorno de ojos, con alguna crema específica para hidratar en profundidad la zona. Coloca el producto en ambos párpados y con el dedo anular realiza pequeños golpecitos para su aplicación.

Paso 3: para el día, elige una crema hidratante. Recuerda tomar un poquito de crema con una espátula para no contaminar el producto. Coloca sobre la piel. Haz movimientos ascendentes desde abajo hacia arriba y sin estirar, y en la zona de la cara, realiza movimientos circulares llegando hasta detrás de las orejas.

Paso 4: aplica crema de noche y comienza a realizar masajes de relajación muscular, haciendo hincapié en la zona de las cejas, sien, zona de la boca y a la vez, realiza inspiraciones profundas para mejorar la oxigenación y promover la relajación de los músculos faciales.

TE PUEDE INTERESAR: