Mundial: Rebelión contra Infantino por la privatización FIFA

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La crisis en la FIFA se agrava tras la dimisión del asesor de Infantino y el rechazo en bloque de las confederaciones a la privatización.

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La Confederación Asiática instó el viernes a la FIFA a reconsiderar su proyecto de apertura a la inversión privada ante el rechazo de la UEFA y la Concacaf, en una controversia que llevó a la dimisión del principal asesor de Gianni Infantino.

Carlos Cordeiro se suma así a la creciente oposición al proyecto, con un contundente mensaje en su despedida.

"Vender una participación permanente en el activo más preciado del fútbol para levantar 4,200 millones de dólares no tiene sentido. Es hipotecar el futuro del fútbol sin una justificación convincente", explicó el exbanquero estadounidense en Linkedin.

Sin posicionarse claramente contra la creación de la FIFA Forward Enterprise (FFE) - empresa abierta a inversión privada que quedaría encargada de gestionar las actividades comerciales y de eventos de la FIFA -, la AFC anunció apoyar la posición de UEFA y Concacaf, también opuesta al proyecto, con el objetivo de "proteger el Mundial".

El plan de la FIFA, presentado el martes para sorpresa general, ha sido muy criticado desde entonces, tanto por su contenido como por la forma de anunciarse.

La poderosa UEFA, que reúne a las 55 federaciones europeas y que acumula 7 de los últimos 10 títulos mundiales, amenazó el jueves "por unanimidad" con no participar en las próximas competiciones FIFA, incluidos los Mundiales, si no se renuncia al proyecto.

Concacaf, que reagrupa a las 41 federaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, "rechazó la propuesta". Las confederaciones africana (CAF) y oceánica (OCN) se mostraron menos críticas y pidieron a sus federaciones miembros que "examinaran" y "evaluaran" el proyecto.

Statement on behalf of Concacaf and its 41 Member Associations https://t.co/4ea96cuFCu — Concacaf Media (@ConcacafMedia) July 30, 2026

"División sin precedentes"

"Teniendo en cuenta la posición manifestada por UEFA y Concacaf, además de las divisiones sin precedentes que han aparecido en el mundo del fútbol, la AFC considera que la FFE propuesta no puede, de forma realista, alcanzar el amplio consenso y la unidad necesarios para seguir adelante", destacó la instancia asiática, que representa a 46 federaciones miembros de la FIFA.

Para la AFC este proyecto "ha puesto en evidencia las debilidades fundamentales del proceso de consulta y toma de decisiones de la FIFA", y pidió a la institución mundial que proceda "de urgencia a una revisión de su marco de gobernanza".

Una sucesión de golpes que deja ya olvidadas las justificaciones que la FIFA dio en las primeras horas del viernes: "Nadie está vendiendo el fútbol. Esto es algo que la FIFA jamás contemplaría", aseguró en un comunicado.

"La FIFA reconoce y respeta las opiniones y preocupaciones expresadas públicamente y reafirmamos nuestro compromiso para organizar una consulta abierta y democrática", para que cada federación "pueda pronunciarse en base a hechos probados", continuó la FIFA, que lamentó "información inexacta publicada en los medios de comunicación".

"Queremos ayudar a crear los próximos 'Cabos Verdes'": el argumento de Gianni Infantino en defensa de FIFA Forward Enterprise. pic.twitter.com/7bzVKavoXU — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 30, 2026

Si se crea la FFE, inversores privados podrían tener acciones de la misma, pero se mantendrían como minoritarios, alrededor del 20%, prometió la institución, que quiere recaudar hasta 4,200 millones de dólares, cifra calculada sobre un valor estimado de FFE de 20,000 millones de dólares.

Entre los potenciales inversores los críticos revelaron la participación del fondo de inversión Thrive Eternal, creado por Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump, mandatario con quien Infantino ha mostrado su cercanía antes y durante el Mundial 2026.

*Con información de AFP