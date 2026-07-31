Transporte de Antigua a Guatemala vuelve a la normalidad

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Siete empresas retornan labores en la Ciudad Colonial tras complicaciones en la seguridad de los transportistas.

La flota total de buses que conduce de La Antigua Guatemala a la ciudad capital normalizó el servicio, luego de encontrar garantías para la seguridad de sus trabajadores y usuarios, por parte de la Policía Nacional Civil.

Parte del plan contempla ubicar agentes policiales en las paradas que tienen autorizados los pilotos de dicho transporte.

Esto después de casi una semana de inestabilidad en el servicio ante las amenazas de extorsión en la cabecera departamental, afirman pilotos del transporte público extraurbano.

Pese al temor por la crisis de seguridad, los gritos de "Guate, San Lucas, Santa Lucía y Antigua" y viceversa se vuelven a escuchar en las paradas del Trébol y la calle Landívar en La Antigua Guatemala, donde se ubica la parada de buses de la Ciudad Colonial a la capital.

Las flotittlas de autobuses vuelven a la normalidad. (Foto: Hugo Alvarado/Colaborador)

"Poco a poco se va normalizando el servicio, pero siempre persiste el temor y la necesidad de llevar comida a la casa es importante. En el nombre de Dios vamos a trabajar que todo vuelva a la normalidad", afirmó Elver López, trabajador de la ruta.

Durante estos días los usuarios vieron afectados sus bolsillos ya que el transporte subió el doble. Los usuarios pagaron de Q25 a San Lucas y Q50 a Guatemala.

Madrugan

Juan Barrientos, quien trabaja en la construcción en la ciudad de Guatemala, señala que prefería abordar tres buses para llegar a la capital. Se veía obligado a salir a las 5:00 de la mañana, abordar un bus para Chimaltenango y de ahí rumbo a Guatemala.

"Así no me salió tan caro el pasaje, Q30 de ida y 30 de vuelta. Eso si, debí medir mis tiempos porque en la noche las de Chimaltenango para Antigua es complicado", comentó.