Extraditarán a Wilmer Alexander Hernández Cano por tráfico de fentanilo

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Wilmer Alexander Hernández Cano, alias "el 7", será extraditado a EE.UU. por delitos relacionados por tráfico de drogas, según resolución de Tribunal Tercero de Sentencia Penal.

El Tribunal Tercero de Sentencia Penal, decidió que es procedente la solicitud de extradición de Wilmer Alexander Hernández Cano, reclamado por la justicia estadounidense por el delito de conspiración para distribuir una sustancia que contenía fentanilo.

Conocido con el alias "El 7", Hernández es requerido por Corte del Distrito de Rhode Island y ya había detenido por el delito de tráfico de drogas, el 5 de diciembre de 2019, por Agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA), por sus siglas en inglés.

Sobre la captura

Hernández Cano fue capturado el 12 de marzo en un operativo efectuado en Jalapa por presuntamente formar parte estructura de tráfico de fentanilo que opera en Guatemala.

Alias "el 7" es requerido por la justicia estadounidense por la Corte del Distrito de Rhode Island. (Foto: Archivo/Soy502)

Según el MP, es requerido por el Corte del Distrito de Rhode Island por el delito de conspiración para distribuir 400 gramos o más de una mezcla o sustancia que contenía fentanilo.

De acuerdo a las autoridades estadounidenses se identificó a una organización de tráfico de drogas que operaba entre Colombia, Guatemala, México y Estados Unidos.