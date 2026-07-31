Miel San Marcos compite con Daddy Yankee en los Dove Awards

Miel San Marcos esta nominada en los GMA Dove Awards GMA Dove compitiendo con Daddy Yankee.
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Los galardones de la Asociación de Música Gospel (GMA) por sus siglas en inglés, anunció a los nominados de la 57 edición y Guatemala está presente.
La agrupación cristiana guatemalteca compite en la categoría a la "Mejor Canción Grabada en Español del Año" con "Cristo, en vivo desde la prisión de El Salvador".
En la misma categoría está Daddy Yankee, Nate Díaz, Sarai Rivera y Karen Espinoza.
¿Cuándo se celebrará la gala de los GMA Dove Awards donse está Miel San Marcos?
El evento se llevará a cabo el martes 6 de octubre de 2026 en el "Bridgestone Arena" de Nashville, Tennessee.
Miel San Marcos en la cárcel de El Salvador
La agrupación de alabanza y adoración llevó la palabra de Dios al centro penal "La Esperanza (Mariona)" en El Salvador. Allí se grabó el video de "Cristo".
El centro se encuentra en el municipio de Mejicanos, al norte de la ciudad de San Salvador, una de las más grandes del país, que alberga a más de 4 mil privados de libertad.
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