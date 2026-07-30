Tres días, productos y oportunidades para cambiar tu hogar solo en EPA

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EPA invita a los guatemaltecos a que visiten sus tiendas del 30 de julio al 7 de agosto para aprovechar las promociones que trae "Solo por tres días", en diversidad de artículos para renovar el hogar.

¿Qué productos entrarán dentro de "Solo por tres días"? desde herramientas hasta muebles y artículos de decoración.

Durante las fechas de esta temporada, por tres días, tres productos diferentes estarán en oferta. Los artículos irán cambiando al finalizar los tres días asignados.

Los descuentos son válidos en compras en las tiendas físicas de EPA, cuyas ubicaciones son: Plaza Madero Roosevelt, Rambla 10, entrada a San José Pinula, Zona Portales Zona 17 y El Tinajón en Xela.

También participan las compras en línea a través de la página web y por medio de WhatsApp o llamando al 2305-0100.

Para quienes viven en el interior del país pueden preguntar por la cobertura del servicio a domicilio.

El personal de EPA se encuentra listo para asistir a todos los visitantes que estarán adquiriendo todos los artículos para transformar su hogar.