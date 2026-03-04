Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Surgen nuevos detalles del ataque armado en zona 9

  • Por Geber Osorio
03 de marzo de 2026, 20:15
Ciudad de Guatemala
El ingeniero Enrique Ponsa fue asesinado este martes en pleno tránsito de la zona 9. (Foto:&nbsp;Jorge Senté/colaborador)

El ingeniero Enrique Ponsa fue asesinado este martes en pleno tránsito de la zona 9. (Foto: Jorge Senté/colaborador)

En la escena del crimen quedaron varios casquillos de bala en lo que supone fue un ataque directo.

EN CONTEXTO: Identifican a las víctimas del ataque armado en zona 9

Han surgido nuevos detalles acerca del incidente armado que se registró este martes 3 de marzo, en la 7a. avenida y 16 calle de la zona 9 de la ciudad de Guatemala. 

En ese lugar falleció el ingeniero Enrique Ponsa Molina, de 70 años, y resultó herida Carmen del Rosario Xagil, de 36. Ambos presentaban heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), en la escena del crimen quedaron siete casquillos de proyectil de arma de fuego y la camioneta Jeep con placas de circulación P-266JGY, en la que se transportaban las víctimas.

El ingeniero Enrique Ponsa Molina falleció tras ser atacado a disparos cuando iba en el lado del copiloto del vehículo. (Foto: archivo/Soy502)
El ingeniero Enrique Ponsa Molina falleció tras ser atacado a disparos cuando iba en el lado del copiloto del vehículo. (Foto: archivo/Soy502)

TE PUEDE INTERESAR: Transmitida en vivo: Esta fue la última prédica del ingeniero atacado en zona 9

Ataque directo

Este vehículo presentaba un impacto de bala en el cristal delantero y cuatro impactos más en la puerta del lado del piloto. Las primeras versiones apuntan a que se trató de un ataque directo.  

Testigos en el lugar habrían indicado que los atacantes sin mediar palabra, les dispararon desde un automóvil celeste y posteriormente se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Las autoridades continúan con las investigaciones de este hecho de violencia. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar