Surgen nuevos detalles del ataque armado en zona 9

En la escena del crimen quedaron varios casquillos de bala en lo que supone fue un ataque directo.
Han surgido nuevos detalles acerca del incidente armado que se registró este martes 3 de marzo, en la 7a. avenida y 16 calle de la zona 9 de la ciudad de Guatemala.
En ese lugar falleció el ingeniero Enrique Ponsa Molina, de 70 años, y resultó herida Carmen del Rosario Xagil, de 36. Ambos presentaban heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.
Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), en la escena del crimen quedaron siete casquillos de proyectil de arma de fuego y la camioneta Jeep con placas de circulación P-266JGY, en la que se transportaban las víctimas.
Ataque directo
Este vehículo presentaba un impacto de bala en el cristal delantero y cuatro impactos más en la puerta del lado del piloto. Las primeras versiones apuntan a que se trató de un ataque directo.
Testigos en el lugar habrían indicado que los atacantes sin mediar palabra, les dispararon desde un automóvil celeste y posteriormente se dieron a la fuga con rumbo desconocido.
Las autoridades continúan con las investigaciones de este hecho de violencia.