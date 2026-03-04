Surgen nuevos detalles del ataque armado en zona 9

Cómo Enrique Ponsa Molina, de 70 años de edad, fue identificado el hombre que perdió la vida tras un ataque armado registrado en la 7ª avenida y 16 calle de la zona 9, en la Ciudad de Guatemala, mientras la mujer herida sigue como XX, informaron bomberos municipales. pic.twitter.com/QraRwlvM0v