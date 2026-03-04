¿Qué pasó con los US$110 millones que Guatemala pagará a EE.UU. por infraestructura?

-

Los proyectos incluyen la ampliación de Puerto Quetzal y una conexión ferroviaria con Escuintla bajo un modelo logístico multimodal.

Guatemala y Estados Unidos firmaron un acuerdo que contempla la ampliación de Puerto Quetzal y la construcción de una conexión ferroviaria hacia Escuintla, bajo un modelo logístico multimodal.

Ante la falta de avances visibles —según legisladores—, el Congreso citó a autoridades del Ministerio de la Defensa para que informen sobre el estado del proyecto, pese a que ya se habría desembolsado US$100 millones a favor del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

Las autoridades, sin embargo, sostienen que la ejecución avanza conforme a los plazos establecidos.

Al respecto, el Ministerio de la Defensa aseguró que el proceso para concretar el desembolso a favor del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos avanza dentro de los plazos establecidos.

El pasado 3 de marzo, el diputado Nery Rodas sostuvo una reunión con autoridades de Defensa para dar seguimiento al convenio suscrito con el gobierno estadounidense.

El viceministro de Política de Defensa y Planificación, Jorge Lemus, aclaró que el 28 de febrero correspondía a la fecha límite para la firma del convenio, no para el pago.

Según explicó, el desembolso puede realizarse hasta el 28 de mayo, y actualmente se efectúan las gestiones administrativas junto al Ministerio de Finanzas Públicas para cumplir con ese compromiso.

El Ministerio de la Defensa aseguró que el proceso para concretar el desembolso de US$100 millones a favor del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos avanza dentro de los plazos establecidos. pic.twitter.com/x4N9bBbk6f — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 3, 2026

"Todo se ha hecho conforme a los procedimientos establecidos", afirmó el funcionario, al señalar que el proceso presupuestario sigue su curso.

Proyectos clave

Entre las iniciativas contempladas figura la ampliación y mejoramiento de servicios complementarios del Puerto Quetzal, considerado uno de los principales puntos logísticos del país y de Centroamérica.

El capitán de fragata Carlos Vélez, jefe de la unidad ejecutora de la Marina de la Defensa Nacional, detalló que el proyecto busca ampliar cuatro muelles para optimizar las operaciones portuarias, en un contexto de desaceleración en el transporte de carga.

La propuesta también incluye la creación de una estación logística multimodal y la conexión ferroviaria entre Puerto Quetzal y Escuintla, con el fin de mejorar el traslado y distribución de mercancías en el país.

El capitán de fragata Carlos Vélez, jefe de la unidad ejecutora de la Marina de la Defensa Nacional, detalló que el proyecto busca ampliar cuatro muelles para optimizar las operaciones portuarias, en un contexto de desaceleración en el transporte de carga. pic.twitter.com/n41bEQvWfG — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 3, 2026

En el caso del proyecto ferroviario, ya se han desembolsado más de US$60 millones para estudios de factibilidad. Además, se prevé una asignación de US$10 millones específica para el componente ferroviario dentro del paquete global.

De acuerdo con Vélez, tras concretarse el pago, el gobierno estadounidense tendrá hasta dos años para entregar los estudios de diseño, ingeniería y factibilidad. Posteriormente, el propio gobierno de EE.UU. podría ejecutar las obras, con la posibilidad de subcontratar empresas locales o internacionales.

Reunión en el Congreso con las autoridades portuarias. (Foto: Archivo/Soy502)

Observaciones desde el Congreso

Rodas expresó preocupación por lo que considera fallas de coordinación entre ministerios y por el impacto presupuestario del desembolso. Señaló que el monto destinado a estudios, que estimó en alrededor de Q1,400 millones, representa una cifra significativa para el Estado.

También advirtió que la readecuación de fondos podría afectar al Ministerio de Comunicaciones, al restarle recursos que estaban previstos para otras áreas, incluida infraestructura y atención de emergencias.

Otro punto que mencionó es la situación legal de la línea férrea, pues según indicó, existen derechos concesionados a terceros, lo que podría complicar la ejecución del proyecto ferroviario si no se aclara previamente ese escenario.

Mientras tanto, el Ministerio de la Defensa sostiene que los procedimientos avanzan conforme a la normativa y que el país requiere este tipo de infraestructura estratégica para fortalecer su competitividad logística.