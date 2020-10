El comunicado médico de la Casa Blanca por el contagio de Trump

Donald Trump confirmó que tiene coronavirus, una noticia que agita el panorama político estadounidense a un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, aunque su doctor afirmó que se encuentra "bien" y seguirá trabajando durante la cuarentena.

El mandatario, de 74 años, comunicó en un mensaje en Twitter que él y su esposa Melania, de 50 años, están infectados.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Comunicado médico

La Casa Blanca dio a conocer un comunicado, escrito por Sean P. Conley, médico personal del presidente Donald Trump, en el que afirma que tanto el mandatario estadounidense como su esposa se encuentran “bien” y que planean quedarse dentro de la residencia presidencial en Washington “durante su convalecencia”.

Aquí el comunicado en español:

Memorando para: Kayleigh McEnany, Asistente del Presidente y Secretaria de Prensa de la Casa Blanca

De: Sean P. Conley, Doctor en Medicina Osteopática, FACEP, Médico del Presidente, Comandante de la Marina de Estados Unidos

Asunto: Tests positivos de Covid-19 del Presidente Donald J. Trump y la Primera Dama Melania Trump.

"Divulgo la siguiente información con el permiso del presidente Donald J. Trump y la primera dama Melania Trump.

Esta noche recibí la confirmación de que tanto el presidente Trump como la primera dama, Melania Trump, dieron positivo por el virus SARS-CoV-2.

El presidente y la primera dama se encuentran bien en este momento y planean quedarse dentro de la Casa Blanca durante su convalecencia.

El equipo médico de la Casa Blanca y yo mantendremos una vigilancia atenta y agradezco el apoyo brindado por algunos de los mejores profesionales e instituciones médicas de nuestro país.

Tenga la seguridad de que espero que el presidente continúe desempeñando sus funciones sin interrupciones mientras se recupera, y lo mantendré informado sobre cualquier desarrollo futuro”.