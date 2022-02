Conoce Prequel, la aplicación que está "animando" al mundo

Usuarios de Internet en el mundo se han encontrado con una nueva herramienta que modifica las fotos y les da un aspecto animado.

Usuarios de redes sociales manifiestan su agrado hacia la nueva aplicación Prequel, que brinda un aspecto de dibujo animado a las fotos para compartirlas en redes.

Desde el sábado han estado circulando diversas imágenes donde los internautas guatemaltecos muestran su nuevo aspecto.

A la izquierda la foto real y a la derecha con el filtro de dibujo. (Foto: Twitter)

La aplicación tiene cientos de efectos cuidadosamente perfeccionados, pero la gente ha estado usando principalmente un nuevo filtro de dibujos animados, que como era de esperar agrega características y texturas similares a las de Pixar a las selfis, mientras que también, de manera más predecible, hace lucir bastante "sexy" a los usuarios.

Y no solo retratos de humanos, hay quienes han experimentado con fotos de sus mascotas. El efecto de caricatura ya ha estado circulando en comunidades web de otros países y ha sido una locura.