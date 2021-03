La Comunidad de Yoga que funciona en San Marcos La Laguna

Se consideran como una comunidad, una familia, un Centro de Yoga que ayuda a las personas a acercarse con su espiritualidad. La mayoría son extranjeros, sin embargo, buscaron San Marcos La Laguna, Sololá, por la belleza natural del lugar y la cultura maya.

____

OTRAS NOTICIAS: Encuentra aquí más investigaciones

____

Se trata de Eagle's Nest Atitlán (Nido del Águila de Atitlán), el cual está ubicado arriba del Barrio después del lugar conocido como el árbol de Jaguar. Está a unoszz 45 minutos de Panajachel.

Al principio funcionaba como un hostal, donde las familias y turistas podían convivir con la naturaleza y con la cultura del lugar. Pero hubo una transformación y ahora se ofrece como un Centro para practicar yoga, relajamiento, conexión espiritual y realizar retiros.

(Foto: Facebook/Eagle's Nest Atitlán)

En el lugar es raro ver un guatemalteco. Vecinos del área indican que son muy reservados con las personas que admiten. Se habla del Centro como "una comunidad", todos se creen como una familia, no realizan ninguna actividad turística. Incluso, algunos indicaron que les temen porque funcionan como si se tratara de una secta.

En la página de TripAdvisor, una de las turistas aseguró: "Para un grupo llamado consciente están haciendo mucho daño al desplazar a las comunidades que históricamente han habitado la región. No hace falta mucho para ver que los únicos guatemaltecos que hay son los que les sirven. Si quieres hacer un retiro, puedes hacerlo en algún lugar donde las personas con recursos ya escasos no pierdan sus hogares por eso".

(Foto: Captura de pantalla TripAdvisor)

Una de las personas que visitó el Centro publicó un Twitter: "Realmente dijeron 'no guatemaltecos' solo vibraciones", el comentario está acompañado de un video en el que se observan varias partes de la residencia.

they really said “no guatemalans, just vibes ✨” pic.twitter.com/uv3L6FrZqW — ratty tooey ☭ (@200mgedible) March 21, 2021

Soy502 realizó una consulta sobre las habitaciones. Indicaron que se aceptaban reservaciones de un mínimo de siete noches y que no funcionaban como un hostal, sino que se trata de un centro residencial para la práctica de yoga y de otras disciplinas. "De manera que al alojarse con nosotros, es para participar de las actividades. Ya no somos un hostal para únicamente hospedarse", advirtieron.

En su página web, Eagle's Nest Atitlán se ofrece como un centro para practicar movimiento, respiración trabajo transformacional, artes escénicas, talleres de escritura, AcroYoga y Yoga.

Greg Clough, fundador del lugar asegura que el Centro "es más que unirse a una comunidad, es unirse a una familia con el objetivo común de ayudar a otros a explorar, experimentar y volar más allá".

(Foto: Facebook/Eagle's Nest Atitlán)

Además, tienen un programa de "embajadores", quienes se encargan de difundir la existencia del lugar. En su sitio explican que la intención es fomentar un intercambio cultural y el respeto mutuo en la comunidad consciente global.

"Nos acercamos unos a otros, a nuestro planeta y a nosotros mismos... Ser parte de nuestra familia significa sentirse apoyado por espíritus afines, y crecer a partir de aquellos que son diferentes a ti, mientras aprendes y amas de mil maneras", describen.

(Foto: Facebook/Eagle's Nest Atitlán)

Uno de los requisitos indispensables para poder hospedarse en el lugar es tener 18 años. También piden ser dedicado a usar las redes sociales "para la positividad", "emocionado por la aventura y los viajes". Y aunque los anfitriones aseguran que el lugar no es excluyente para los Latinoamericanos, reconocen que la mayoría de sus residentes provienen de Norteamérica y Europa, pero argumentan que es porque el yoga es muy practicado en esas regiones.

Pese a ser un lugar de residencia, los anfitriones no participan en ninguna actividad hotelera ni turística en la región. Las autoridades municipales indicaron que no han tenido ningún reporte sobre hechos violentos o actividades anómalas, pero calificaron a sus huéspedes como "personas muy excéntricas".

(Foto: Facebook/Eagle's East Atitlán)

El fundador del lugar es Greg Clugh, según la página de Facebook, es originario de Francia y se radicó en Guatemala después de enamorarse de su cultura y de la gente.

"Descubrió su espiritualidad cuando tomó un curso de la luna en San Marcos La Laguna y fue expuesto a muchos tipos diferentes de meditación, yoga y movimiento... encontró su pasión por enseñar y jugar a través del arte del yoga Acro".

(Foto: Facebook/Eagle's Nest Atitlán)

El costo para hospedarse

Una semana en el lugar (tiempo mínimo para reservar) tiene un costo de 7,200 quetzales. Esto incluye el alojamiento en una habitación privada, pero con baños compartidos, así como 15 comidas, clases diarias de yoga y otras disciplinas. También permite participar en todos los eventos que se desarrollen en el lugar.

Según Clough, "la experiencia está diseñada y tiene la intención de inspirar y despertar el alma para que se muestre a su mayordomo humano y se manifieste de maneras no predichas.

Durante el alojamiento se ofrece música suntuosa, sonidos tribales, colores tentadores y estados de ánimo luminosos, con hadas curativas del cuerpo, artistas que llenan el corazón, malabarismo, acróbatas aéreos, poetas místicos, rituales de de cacao, fogatas, abrazos, velas e iluminación.

(Foto: Facebook/Eagle's Nest Atitlán)

Aparentemente el Centro funciona desde 2006. Se basa en una cultura de "familia cósmica" que tiene como principios "el amor y la conexión con otras almas asistentes y el mundo en su conjunto", así como en "posibilidades ilimitadas para explorar el mundo y su belleza", pero para ello se pide tener una visión abierta y envolvente... "una vista panorámica".