Xelajú buscará en Honduras encaminarse a la final de la Copa Centroamericana

Único sobreviviente de Guatemala, Xelajú aspira a prolongar su estadía en la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025, cuando se mida este miércoles (8:00 p. m.) con el Real España, en Honduras, un partido que ganarlo lo acercaría ni más ni menos que a la gran final.

Con resultados no esperados en el ámbito local (3 derrotas seguidas), en el torneo internacional, los quetzaltecos son otra cosa. Ya aseguraron su pase para la Copa de Campeones 2026, pero no hay porque conformarse y la gran tarea es dar el golpe a los aurinegros en la ida de las semifinales.

El choque revive viejas deudas para los chivos, actualmente dirigidos por Amarini Villatoro, que en 1982, en la serie por el título de la Copa Fraternidad, fueron batidos por su ahora rival. Es aquí donde radica la ilusión de aprovechar la ocasión y que esta sea la buena.

Y tiene estrella Villatoro. El estratega cobanero, a su estilo y muchas veces criticado, ha dado la talla al mando del rebaño, dándole dos títulos de Liga y su juego en la Copa Centroamericana ha sido eficaz, gracias al talento de Jesús López, Jorge Aparicio y Pedro Báez, entre otros.

Mejor ocasión para tratar de quitarse el mal sabor de boca liguero no hay para los altenses, que enfrente tienen a una máquina catracha metida en el podio del campeonato nacional y con la sonrisa de oreja a oreja por haber conquistado los 3 puntos en su más reciente choque.

En la presente competición internacional, los chivos han ganado un partido de visita y perdido los otros dos, uno de ellos precisamente contra el también hondureño: Olimpia. Sacar un resultado positivo abriría la puerta para que la otra semana en el Mario Camposeco se celebre el pase de finalista.