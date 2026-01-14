Guatemala se afianza como “hub” tecnológico con la expansión de Concentrix

-

La industria de exportación de servicios en el país consolida su posición como pilar económico tras la inauguración de un nuevo centro de operaciones especializado.

La multinacional Concentrix inauguró este martes su tercera sede en Guatemala, ubicada en la zona 14 de la capital. Esta expansión conlleva la creación de 500 nuevos puestos de trabajo y una inversión directa de 25 millones de dólares.

Esta nueva infraestructura no solo amplía la capacidad operativa de la compañía, sino que simboliza la metamorfosis de un sector que busca dejar atrás la etiqueta de «centros de llamadas» para posicionarse como un referente tecnológico y de servicios de alto valor agregado.

Corte de cinta encabezada por las ministras de Trabajo y Economía, de la nueva sede de Concentrix, ubicada en la zona 14. (Foto: Cortesía)

Francisco Robert, vicepresidente de operaciones de Concentrix para Guatemala y Nicaragua, enfatizó durante el acto inaugural el cambio de paradigma que vive la organización. "Nosotros ya no somos un call center. Eso ya evolucionó y cambió; somos una empresa de tecnología", afirmó el ejecutivo.

Inversión y especialización

Con la apertura de estas oficinas, Concentrix alcanza un total de 1,000 posiciones de trabajo distribuidas en sus tres sedes estratégicas: zona 13, zona 12 y la recién estrenada en zona 14. Adicional, espera crear 500 nuevas plazas como mínimo para este año.

Recorrido por las nuevas instalaciones de Concentrix, una empresa dedicada a la tecnología. (Foto: Cortesía)

Según Robert, el crecimiento responde a la creciente demanda de servicios especializados en áreas de contabilidad, finanzas y compras corporativas, destinados principalmente al mercado de Estados Unidos.

Esta especialización se traduce directamente en mejores remuneraciones. Robert detalló que, mientras la media salarial de la empresa se sitúa en tres salarios mínimos, los perfiles con inglés técnico y alta calificación —como en finanzas o adquisiciones— pueden percibir ingresos que oscilan entre los seis y ocho salarios mínimos. "Entre más especial es la labor, más compleja y con perfil calificado, mejor es remunerada", puntualizó.

Un motor económico en ascenso

El dinamismo de la exportación de servicios ha sido destacado por autoridades y líderes gremiales. Alfonso Muralles, coordinador del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), subrayó que este sector ya genera divisas superiores a productos históricos de la canasta exportadora guatemalteca.

"El sector exporta una cantidad que es superior, incluso, a rubros tradicionales como el azúcar. La exportación de servicios está llegando a alrededor de los 4,000 millones de dólares anuales", explicó Muralles.

Por su parte, Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), proyectó un panorama optimista para el bienio actual. Según estimaciones de la asociación, el sector de servicios será un "motor decisivo", con un crecimiento proyectado del 8% para 2026, impulsado especialmente por la subcontratación de procesos de conocimiento (KPO) y tecnología.

Perspectivas de crecimiento

La ministra de Economía, Gabriela García, y la ministra de Trabajo, Miriam Roquel, quienes participaron en la inauguración, coincidieron en que estas inversiones validan la confianza en el talento guatemalteco. García señaló que "la actividad económica no debe ser una idea abstracta, sino una acción que se siente en la vida cotidiana a través del empleo formal y el ingreso estable".

En el ámbito macroeconómico, las proyecciones son alentadoras. El Banco de Guatemala (Banguat) proyectó recientemente una revisión al alza del crecimiento económico del país, situándolo en un 4.1 % para 2025 y 2026.

Este entorno de estabilidad, sumado a programas de becas de inglés y capacitación técnica promovidos por el Gobierno, busca cerrar la brecha de talento bilingüe para satisfacer la demanda de las multinacionales que ven en Guatemala un destino estratégico para sus inversiones.